В Твери состоялось торжественное открытие диализного центра, созданного при поддержке ВЭБ.РФ

25 февраля в Твери состоялось торжественное открытие диализного центра«Нефролайн», созданного при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства. Учреждение оснащено 27 аппаратами «искусственная почка» последнего поколения производства японской компании Nikkiso – одного из мировых лидеров в индустрии гемодиализного оборудования.

Правительство Тверской области сотрудничает с ВЭБ.РФ в реализации социально значимых проектов. Соответствующее соглашение подписали Губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Игорь Руденясчитает:сотрудничество с государственной корпорацией развития дает возможность решать значимые для региона вопросы.

Максимальная мощность центра «Нефролайн» рассчитана на помощь 162 пациентам при трехсменном графике работы. Учреждение расположено в Тверипо адресу:Петербургское шоссе, д. 109. Центр уже принимает пациентов. Получить медицинские услуги по полису ОМС здесь могут как жители Твери, так и районов области.

С работой учреждения на открытии ознакомились главный врач областной клинической больницы Сергей Козлов, представители Министерства здравоохранения региона, журналисты. Участники осмотрели оборудование, высоко оценили созданные для пациентов условия.

Развитие высокотехнологичной помощи – одно из направлений национального проекта «Здравоохранение».

В 2020 году в отделении радиотерапии Тверского областного онкологического диспансера планируется установка нового линейного ускорителя икомпьютерного томографа. В учреждениепо национальному проекту «Здравоохранение» приобретено 67 единиц нового оборудования. Оно введено в эксплуатацию, активно используется и помогает в борьбе с выявлением, диагностикой и лечением онкологических заболеваний.

Также по нацпроекту в 2019 году закуплено медицинское оборудование обширного спектра, в том числе два мобильных лечебно-профилактических комплексов для Торжокской и Кимрской ЦРБ, 6 единиц рентгеновских диагностических стационарных комплексов для детских поликлиник Бежецкой, Вышневолоцкой, Конаковской, Ржевской, ТоропецкойЦРБ, Городской клинической детской больницы №3. Приобретено два компьютерных томографа для Областной клинической больницы и Городской клинической больницы № 7.

В 2020 году на реализацию мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в Тверской области направят 2,1 млрд рублей. Средства предусмотрены на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, включая установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году в муниципалитетах Тверской области появится 16 новых ФАПов в 15 муниципальных образованиях.

По региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется закупка 121 единицы специализированного оборудования для 7 медицинских учреждений региона. В их числе – областная клиническая больница, региональный сосудистый центр Ржевской ЦРБ, городские клинические больницы №6 и №7 Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области