Общественные объединения ветеранов Тверской области будут получать поддержку на реализацию проектов по упрощённой схеме

Общественные объединения ветеранов Тверской области будут выведены из общей конкурсной процедуры по предоставлению субсидий некоммерческим организациям и смогут получать государственную поддержку на реализацию своих проектов по упрощённойпроцедуре. На заседании регионального Правительства, которое 25 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждены порядок определения объёма и предоставления субсидий, а также принято решение об образовании комиссии по отбору проектов.

Решение по выделению ветеранских организации в отдельную категорию было принято по инициативе Игоря Рудени на основании пожеланий самих ветеранов, озвученных ими во время встреч главы региона с ветеранскими активами во время рабочих поездок в муниципалитеты.

«Мы приняли решение, что ветеранские организации, в которые входят участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, в конкурсах по предоставлению грантов будут отдельно рассматриваться по упрощенной процедуре, также будут сокращены сроки порядка предоставления грантов. Проекты, которые предлагают ветераны, связаны с развитием патриотического движения, увековечиванием памяти героев войны. Ни одной просьбы у ветеранов не было для себя. Все проекты направлены на развитие общественных отношений, встреч с молодежью, издание книг, воспоминаний известных людей. Мы все это будем поддерживать», - отметил Игорь Руденя после заседания, отвечая на вопросы представителей СМИ.

На предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов на 2020 год в областном бюджете предусмотрено свыше 2,2 млн рублей.

В настоящее время в Тверской области проживают более 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

В преддверии Года памяти и славы в Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени было принято решение об увеличении размера региональной единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Размер социальной выплаты ко Дню Победы участникам войны в Тверской области увеличивается ежегодно, начиная с 2016 года.

Поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

Также принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. В общей сложности поддержку получат около 100 тысяч человек. Размер выплаты для каждой категории граждан будет различным.

Ветеранам Великой Отечественной войны также предоставляются различные социальные услуги: помощь в ремонте жилых помещений, доставка лекарственных препаратов на дом, социальное такси, дополнительные виды услуг – благоустройство придомовых территорий, уборка помещений и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области