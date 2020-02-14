Игорь Руденя: финансирование адресной инвестиционной программы в 2020 году по сравнению с 2016-м увеличено почти в девять раз

25 февраля на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрены итоги реализации региональной Адресной инвестиционной программы в 2019 году.

В прошлом году в рамках программы было реализовано 34 проекта в 30 муниципальных образованиях на общую сумму 2,7 млрд рублей.

«Адресная инвестиционная программа – это один из ключевых инструментов реализации наших планов в региональной экономике. Объекты, включённые в программу, являются важнейшими для социально-экономического и комплексного развития любой территории. В прошедшем году более чем в два раза увеличился уровень исполнения программы. Были построены важные объекты в сфере образования, здравоохранения, газового и дорожного хозяйства, теплоэнергетики и туризма», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году наибольшее количество объектов было реализовано в теплоэнергетическом комплексе. Построено 12 газопроводов в Осташковском городском округе, Калязинском, Лихославльском, Конаковском, Рамешковском, Кимрском, Бежецком, Фировском, Зубцовском, Ржевском районах. Газифицированы здания 3 пожарных депо в Селижаровском, Фировском и Сонковском районах. Построено и реконструировано 4 котельных в Лихославльском, Кесовогорском и Конаковском районах, а также в ЗАТО Озёрный. Проведена реконструкция сетей теплоснабжения в с. Городня. В необходимом объеме выполнены работы по переходящим объектам: начато газоснабжение деревень Зайцево и Азарово в Ржевском районе. В текущем году планируется завершение работ.

На этот год запланировано продолжение работ по ещё четырём объектам, к работам на которых приступили в 2019-ом. Это строительство водопроводных сетей в д. Устиново Кимрского района, строительство второй очереди водопроводных сетей по ул. Центральная, Полевая, Садовая, Строителей с. Ильинское Кимрского района. Планируется, завершить реализацию этих двух проектов в 2020 году. В 2021 году завершится модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора, в 2022 году будет завершена реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери.

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы проведена реконструкция моста через р. Глубочица в Осташковском городском округе на дороге Осташков – Волговерховье, реализован проект по строительству детской поликлиники №2 в микрорайоне «Южный» в Твери.

Реализованы проекты в сфере туризма: построен водозаборный узел со станцией водоподготовки для водоснабжения объектов туристско-рекреационного кластера «Волжское море» в п. Завидово Конаковского района, началось строительство пешеходного моста через реку Дойбица в Конаковском районе.

Игорь Руденя подчеркнул, что Адресная инвестиционная программа формируется при непосредственном участии руководителей профильных министерств, глав муниципальных образований. Как отметил глава региона, с 2020 года по реализации АИП будет оцениваться профессионализм ответственных за её исполнение.

В 2020-ом на реализацию АИП предусмотрено более 7,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2019-ом, и почти в 9 раз больше чем в 2016-ом. На 2021-2022 годы заложено свыше 13,4 млрд рублей.

Наибольший объем бюджетных ассигнований будет направлен на развитие ключевых отраслей – здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, образования.

Пресс-служба Правительства Тверской области