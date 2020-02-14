Осташков вошел в ТОП-10 популярных городов для путешествий в марте

Город Осташков вошел в «десятку» самых популярных городов России для путешествий в марте. Об этом сообщает портал Tvil.ru.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами в период с 1 по 31 марта 2020 года. По данным ресурса, в Осташкове в среднем путешественники тратят на жилье 3000 рублей в сутки и остаются в городе на 3 ночи.

«Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В число городов, популярных для весенних путешествий в марте, также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Москва, подмосковная Истра, Пятигорск, Петрозаводск, Барнаул и Нижний Новгород.