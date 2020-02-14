Игорь Руденя: благодаря национальным проектамв Тверской области идет строительство детских садов и школ, создание современных медицинских учреждений, ремонт дорог

25 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрена реализация национальных проектов в регионе. Обсуждались итоги работы в 2019 году и ключевые мероприятия в рамках национальных проектов в текущем году.

«Президент Российской ФедерацииВладимир Путин подчеркнул, что важнейшими направлениями национальных проектов являются демография, здравоохранение, развитие экономики, инфраструктура, экология и культура.В Тверской области в первую очередь это строительство детских садов и школ, создание современных медицинских учреждений, их ремонт, реновация, создание ФАПов, а также учреждений культуры, ремонт дорог и благоустройство территорий, строительство жилья, модернизация систем водоснабжения, формирование новой системы обращения с отходами», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: ключевая задача – качественное исполнение всех запланированных мероприятий с соблюдением сроков реализации объектов.

В Тверской области разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов – всего это 142 мероприятия. В 2019 году объем расходов по их исполнению составил 8,7 млрд рублей, по данному показателю Верхневолжье занимает 7 место в Центральном федеральном округе.

В прошлом году реализованы важные для территорий и жителей проекты по модернизации социальной и дорожной инфраструктуры, созданию современной городской среды.

По национальному проекту «Образование» введена школа в Брусиловов Твери, по проекту «Демография» открыто 2 новых детских сада в Старицком и Лихославльском районах. Созданы центры опережающей профподготовки, цифрового образования«IT-куб», ресурсный центр поддержки добровольчества. По нацпроекту «Здравоохранение» приобретено более 70 единиц оборудования для сердечно-сосудистых центров, свыше 60 единиц оборудования для областного онкодиспансера.

По проекту «Культура» капитально отремонтированы 4 сельских дома культуры в муниципалитетах Верхневолжья. По проекту «Жилье и городская среда» благоустроено 56 дворов и 93 общественных пространства, приобретено 79 жилых помещений для расселения около 100 человек из 2,6 тыс. кв. метров аварийного жилья.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 104 км дорог регионального значения и 35,6 км местных дорог. Также удалось повысить

безопасность на магистралях области.Благодаря финансированию по проекту «Экология» закупленановаялесопожарная техника для специализированных учреждений.

По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» начал работу центр «Мой бизнес» в Твери. Предпринимателям выдано 218 займов на льготных условиях, 87 поручительств, что позволило привлечь в экономику региона более 1,6 млрд рублей.

Министерством экономического развития региона учтен опыт работы по реализации мероприятий национальных проектов 2019 года. Особое внимание в 2020-м и последующих годах будет уделено контролю за соблюдением графиков, работе с подрядчиками, проектному управлению и другим актуальным вопросам.

В 2020 году общий объём финансирования национальных проектов в Тверской области составляет 11,9 млрд рублей, из которых 7,6 млрд рублей – средства федерального бюджета, 4,3 млрд рублей – областного.

По проектам«Демография»и «Образование» на первый план выходит завершение строительства 7 детских садов в Твери, Торжке, Торопецком, Калининском, Лихославльском, Максатихинском районах, школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» в Твери. А такжеввод спортивных объектов вСонковском и Калининском районах.

Задачи в здравоохранении – открытие 16 модульных ФАПов в 15 муниципалитетах Тверской области и центров амбулаторной онкологической помощина базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. Аваевав Твери и Вышневолоцкой ЦРБ.

Будет продолжено благоустройство территорий по проекту «Жилье и городская среда». В планах – приведение в порядок 26 дворов и 64 общественных пространств в 38 муниципальных образованиях, расселение граждан из аварийного жилья общей площадью 5,56 тыс. кв. метров.

В 2020 году капитально отремонтируют 6 учреждений культуры в сельской местности. Продолжен ремонт объектов по национальному проекту «Экология» – это модернизация водовода от Тверецкоговодозабора до дюкера Восточного моста в Твери, реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации и водозабора в Кесовой горе.



Пресс-служба Правительства Тверской области