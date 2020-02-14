Жителей и гостей Тверской области приглашают на выставку «Светлый путь» в мемориально-художественном музее Владимира Серова

28 февраля в мемориально-художественном музее Владимира Серова в Эммауссе открывается выставка «Светлый путь» из фондов Тверской картинной галереи.

Поддержка культурных проектов, привлекающих жителей и гостей Верхневолжья – важное направление работы туристического блока регионального Правительства.

Губернатором Игорем Руденей поставлена задача более активно продвигать возможности культурных учреждений области.

В экспозиции будут представлены художественные произведения, созданные в 1920-1960-х годах и демонстрирующие женский образ советской эпохи.

Зрители смогут увидеть живописные и графические работы Александра Самохвалова, Александра Алямовского, Сергея Тикунова, Владимира Серова, Сергея Лобанова, а также декоративный фаянс Веры Холодной, Николая Коковихина, Елены Гуревич.

Посетить выставку жители и гости Верхневолжья смогут до 26 апреля 2020 года.

Выставка открыта ежедневно с 10.00 до 18.00 по адресу: Калининский район, посёлок Эммаусс, д.29 (Мемориально-художественный музей Владимира Серова).

Справки по телефону: 8 (4822) 37-84-32.

Пресс-служба Правительства Тверской области