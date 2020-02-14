Проект северного обхода Твери будет готов к середине 2021 года

Госкомпания «Автодор» объявила конкурс по выбору компании, которая подготовит проект строительства 3-го этапа трассы М-11 «Нева» в обход Твери с северной стороны города. Об этом сообщает «Коммерсант».

На выполнение проектных работ «Автодор» направит 468 млн рублей. Сообщается, что дорогу спроектируют до середины 2021 года, затем начнется строительство. Протяженность четырехполосного участка высшей категории составит чуть более 62 км, расчетная скорость движения — 150 км/ч. В составе трассы планируется 35 искусственных сооружений, включая 9 мостов, 20 путепроводов и 4 развязки.

Напомним, губернатор Игорь Руденя поднимал вопрос о необходимости строительства северного обхода Твери 27 ноября 2019 года на совещании, которое провел президент Владимир Путин сразу после открытия движения по трассе М-11.

«Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока, 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» – 36 млрд рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу», – сказал Игорь Руденя.

Проект по созданию северного обхода поддержан Министерством транспорта РФ.