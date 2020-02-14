Реализацию в регионе национальных проектов обсудят на заседании Правительства Тверской области

25 февраля Губернатор Игорь Руденя проведет заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрят итоги реализации национальных проектов в тверском регионе в 2019 году и обозначат ключевые задачи на 2020 год.

«Национальные проекты для нас – это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей. Самым главным результатом должны стать позитивные изменения в демографии», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году была проведена большая работа по формированию региональных составляющих национальных проектов и привлечению федеральных средств на их реализацию. Разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов.

Крупнейшие объекты, построенные в Тверской области в рамках национальных проектов в 2019 году – 2 новых детских сада в Старицком и Лихославльском районах, школы в микрорайонах «Брусилово» и «Юность» Твери.

По нацпроекту «Здравоохранение» приобретено более 70 единиц оборудования для сердечно-сосудистых центров, свыше 60 единиц оборудования для областного онкодиспансера.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» из аварийного жилья переселены более 190 жителей Ржева, Торопецкого, Конаковского районов. Благоустроено 56 дворовых территорий и 93 общественных пространства.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 104 км дорог регионального, 35,6 км дорог местного значения.

Проведён капитальный ремонт 4 сельских домов культуры, закуплено новое оборудование для 4 детских школ искусств благодаря участию в национальном проекте «Культура». По нацпроекту «Экология» приобретено более 200 единиц лесопожарной техники.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» начал работу центр «Мой бизнес» в Твери. Предпринимателям выдано 218 займов на льготных условиях, 87 банковских гарантий, которые помогли привлечь в экономику региона более 1,6 млрд рублей.

Также на заседании будут подведены итоги реализации в 2019 году Адресной инвестиционной программы Тверской области, рассмотрены вопросы, связанные развитием инвестиционной привлекательности региона, поддержкой ветеранских и социально-ориентированных организаций, добровольчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области