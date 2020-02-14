Осташков Тверской области стал популярным российским городом для отдыха в феврале

Осташков Тверской области вошёл в ТОП-10 популярных городов для коротких экскурсионных поездок вдвоем в выходные в феврале. Рейтинг представил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Список городов составлен на основании данных оплаченных заявок жилья для отдыха туристами на период с 1 по 29 февраля 2020 года.

Также в первую десятку вошли Феодосия, Краснодар, курорт Банное в Башкирии, Ильинский и Лахденпохья в республике Карелия, Суздаль, Казань, Москва и Челябинск.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм - одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, экономики в целом.

«Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места», – считает Игорь Руденя.

Верхневолжье в последние годы пользуется большой популярностью у туристов. В период новогодних каникул Тверскую область посетили более 158 тысяч туристов. Отели и гостиницы региона в среднем были загружены на 85%, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным регионального Министерства туризма, самыми популярными территориями для посещения, согласно отчетам по загрузке отелей, стали Тверь, Старица и Старицкий район, Торжок и Селигер. Вырос спрос на загородное проживание, отели со SPA процедурами и event-программами.

Стабильно высоким остается спрос на однодневные и двухдневные туры в область. Это подтверждают крупнейшие региональные туроператоры и организаторы авторских экскурсий в Торжок, Старицу, Вышний Волочек, Бежецк, Лихославль, Калязин и Кимры.

Пресс-служба Правительства Тверской области