Тверская областная картинная галерея открывает для жителей и гостей Верхневолжья фондохранилища

27 февраля 2020 года все желающие смогут посетить фондохранилища Тверской областной картинной галереи. О собрании музея жителям и гостям столицы Верхневолжья расскажут хранители коллекций и реставраторы.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, сегодня областная картинная галерея вносит важный вклад в приобщение молодежи к искусству, привлечение туристов на территорию Тверской области, развивается как современный музейный центр мирового уровня.

В этот день гости галереи познакомятся с разделами собрания, увидят произведения, которые не вошли в постоянную экспозицию музея, услышат множество интересных фактов о том, как создавались предметы искусства, как они реставрируются и хранятся.

Продолжительность экскурсии составляет 2 часа. Сбор группы -27 февраля в 10.50 по адресу г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1. (выставочный зал Тверской областной картинной галереи).

Запись на экскурсию осуществляется по телефону (4822) 39-80-35. Подобные экскурсии проходят каждый последний четверг месяца.

Тверская областная картинная галерея располагается в Тверском императорском дворце. Комплекс дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища.В настоящее время завершается реставрация здания бывшего реального училища и оранжереи.

В ноябре 2017 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени послеофициального открытия отреставрированного Тверского императорского дворца стартовал областной проект «Нас пригласили во дворец». Его основная цель – приобщение школьников к истории и культуре России и тверского края.

Участниками бесплатныхэкскурсий стали свыше 39 тысяч школьников из всех муниципальных образований региона. В прошлом году во дворце побывали более 11900 учеников восьмых классов. По итогам 2019 года- более 12 тысяч школьников Верхневолжья.

Ещё одну новую инициативу областная картинная галерея реализовала в 2019 году - детский образовательный проект «Лето во Дворце», его участниками в период летних каникулв прошлом годустали более 1500ребят. Для школьников Верхневолжья в Тверском императорском дворце были организованы музейные игры, мастер-классы, познавательные экскурсии и интерактивные занятия. Предполагается, что проект «Лето во Дворце» станет ежегодным и будет традиционно проходить в период летних каникул.

Пресс-служба Правительства Тверской области