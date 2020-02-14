Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с задачами по развитию музейного пространства в Тверской области

Заявление Игоря Руденя о необходимости развития в тверском регионе филиальной сети Тверского государственного объединенного музея отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте «Давыдов.Индекс».

Напомним, соответствующее заявление губернатор Игорь Руденя сделал на встрече с руководителем Тверского государственного объединенного музея Ириной Репиной. Обсуждалось развитие учреждения и его филиалов в районах Верхневолжья.

«Необходимо активно развивать филиальную сеть музея. Важно создать в регионе современное музейное пространство, обеспечить работу квалифицированных экскурсоводов. Наши учреждения должны конкурировать с лучшими музеями страны. При этом акцент нужно делать на истории Верхневолжья, разных периодах развития нашего региона», – сказал Игорь Руденя.

Первостепенной задачей губернатор назвал развитие музейных точек в крупных городах Тверской области – Осташкове, Ржеве, Калязине, Кашине и других городах. Игорь Руденя поручил разработать концепцию развития музейного пространства региона. Еще одна задача – приведение учреждений в порядок, их ремонт и реставрация. Особое внимание уделяется развитию Тверского императорского дворца, который является культурным центром областной столицы.

Тверской государственный объединенный музей – одно из крупнейших в стране музейных объединений, где хранятся документальные и материальные свидетельства, связанные с историей России и тверского края. В его составе – 32 филиала в 19 районах Тверской области. В 2019 году музей посетили более 354 тысяч человек, здесь проведено свыше 5300 экскурсий и 2400 интерактивных занятий, 650 массовых мероприятий и 600 лекций.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.