За первый месяц 2020 года службой занятости трудоустроено около 1100 жителей Тверской области

В течение первого месяца 2020 года органами службы занятости Тверской области трудоустроено около 1100 жителей региона. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы в регионе снизился на 0,1%. В данный момент на территории Верхневолжья открыто порядка 13,2 тыс. вакансий.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, первоочередная задача — обеспечить рабочими местами коренное население области.

«Мы должны дать жителям региона возможность реализовать свои способности в Тверской области и тем самым ежедневно вносить свой вклад в развитие экономики Верхневолжья», — считает Игорь Руденя.

По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, на сегодняшний день наиболее востребованными являются специалисты инженерно-технического профиля, а также рабочие специальности: слесари, электрогазосварщики, электрики, операторы технологических установок, электромонтеры, токари, механики (всего заявлено 4,8 тыс. вакансий).

1,6 тыс. вакансий предлагается в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Востребованы кадры в строительстве, транспортной отрасли, образовании и науке, сферах продаж, бытового обслуживания и других.

В настоящее время в качестве безработных зарегистрировано 4,4 тысячи граждан. Службой занятости ведётся работа по расширению возможностей для поиска подходящей работы. Организовано профобучение: образование уже начали получать 72 безработных гражданина.

Пресс-служба Правительства Тверской области