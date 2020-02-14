Представитель Тверской области вышел в финал конкурса «Лидеры России»

В Москве завершился полуфинал конкурса «Лидеры России» для Центрального федерального округа. В этом этапе приняли участие шестеро представителей Верхневолжья. В итоге один из них стал финалистом конкурса – Максим Голик, исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя на старте проекта выразил уверенность - участники из Тверской области займут достойные места на конкурсе «Лидеры России».

«В Верхневолжье представлен уникальный опыт и уникальные компетенции, у нас есть ряд успешных предприятий, которые конкурируют на мировом уровне, в том числе в производственной сфере», – отметил Игорь Руденя.

Всего в очных оценочных мероприятиях полуфинала приняли участие 555 человек. В течение трех дней конкурсанты от ЦФО решали управленческие кейсы различной степени сложности, при этом каждый получил персональные рекомендации для дальнейшего развития. Также прошли встречи с лидерами и мастер-классы от ведущих компаний.

В итоге 60 человек по результатам полуфинала ЦФО получили приглашения в суперфинал конкурса «Лидеры России». В общей сложности в суперфинал прошли 270 человек из ЦФО и других округов России, а также зарубежных стран. В марте 2020 года также запланированы полуфиналы по специализациям «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технология», по результатам которых еще 30 человек будут приглашены в суперфинал.

27-31 марта в Сочи назовут победителей конкурса – ими станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России Владимира Путина и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. «Лидеры России» проводятся при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Всего в 2019 году поступило 233 830 заявок на участие из всех регионов России и 68 стран мира. В числе зарегистрированных было 1211 человек от Тверской области.

В 2018 году более 160 представителей Тверской области были допущены к заключительному блоку дистанционного отбора конкурса «Лидеры России». В 2017-м в полуфинал по Центральному федеральному округу от Тверской области вышли семь лидеров Верхневолжья.

Подробная информация о конкурсе – на официальном сайте лидерыроссии.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области