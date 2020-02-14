На музыкальном фестивале в Твери хор в составе 500 человек исполнит песни о Родине, Победе и мире

24 февраля в Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского стартует VI областной открытый музыкальный фестиваль-конкурс «Весна идет! Весне дорогу!». В Год памяти и славы он посвящен 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

В прослушиваниях примут участие солисты и исполнительские коллективы из 57 детских школ и колледжей искусств Тверской, Московской и Новгородской областей, Рязани, Пскова, городов Набережные Челны, Бад Зегеберг (Германия) – всего около 2000 юных талантов.

Губернатор Игорь Руденя считает: такие мероприятия имеют большое значение для реализации творческого и профессионального потенциала детей и молодежи, являются значимыми событиями в культурной жизни региона.

В конкурсной программе представлены все номинации – фортепиано, струнно-смычковые, духовые и ударные, народные и редкие инструменты, академическое и народное сольное пение, вокальные и инструментальные исполнительские коллективы. В этом году в конкурсную программу также включена номинация «Играют преподаватели».

В жюри фестиваля-конкурса – профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского О.А. Филиппова, доцент Высшей музыкальной школы (Мюнхен) и Певческой академии (Гамбург) Д. Подшус (Германия), деятели культуры и искусства Тверской области, преподаватели Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

Самым ярким событием фестиваля станет хор в составе 500 исполнителей «Наследники Победы». 25 февраля участники 16 детских и юношеских хоровых коллективов области соберутся в зале музыкального колледжа, для того чтобы вместе петь о Родине, Победе и мире. Проект реализуется совместно с филиалом Всероссийского хорового общества по Тверской области.

В рамках конкурса «Весна идёт! Весне дорогу!» традиционно пройдет фестиваль сводных исполнительских коллективов учебных заведений культуры и искусства Тверской области «Играем вместе!». Ученики 25 детских школ искусств Тверской области и студенты музыкального колледжа создадут девять больших сводных оркестров и ансамблей.

С 25 по 28 февраля на сцене колледжа выступят сводный оркестр гитаристов, ансамбли скрипачей, виолончелистов, блокфлейтистов, балалаечников и домристов, духовой и народный оркестры, оркестр баянистов и аккордеонистов. Руководителями сводных коллективов выступят ведущие преподаватели музыкального колледжа и школ искусств Твери.

Гостями проекта станут оркестр русских народных инструментов Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» и Образцовый «Русский оркестр» из Бежецка.

В этом году фестиваль-конкурс пройдет в масленичную неделю. В колледже запланирована встреча фольклорных коллективов «Что выше неба, что шире Масленицы?», в которой примут участие солисты и фольклорные коллективы из детских школ искусств городов Бологое, Весьегонск, Кимры, Конаково, Лихославль, Максатиха, Нелидово, Торжок, Тверь, а также участники из Пскова и Рязани. Кроме того, пройдут мастер-классы и консультации.

Торжественное закрытие VI областного открытого музыкального фестиваля-конкурса «Весна идёт! Весне дорогу!» состоится 29 февраля в 15:00 в концертном зале Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского. Масштабный форум завершится гала-концертом и награждением лауреатов.

Фестиваль-конкурс «Весна идет! Весне дорогу!» проводится в Тверской области с 2010 года. За прошедшие годы в нем приняли участие более 5000 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области