Во всех районах Тверской области восстановлено электроснабжение по основной сети

В Тверской области восстановлено электроснабжение по основной сети во всех районах Верхневолжья, пострадавших от непогоды. В настоящее время энергетики продолжают устранение нарушений в сетях 0,4 кВ.

23 февраля по территории тверского региона прошел циклон со шквалистым ветром. Из-за этого было нарушено энергоснабжение ряда территорий области.

Губернатор Игорь Руденя поручил Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона взять ситуацию под особый контроль.

В восстановлении электроснабжения потребителей Верхневолжья задействованы специалисты Тверьэнерго. Работы ведутся при взаимодействии с Правительством Тверской области, региональным Управлением МЧС России, а также органами муниципальной власти на местах. Все работы координируются оперативным штабом «Россети Центр».

Благодаря слаженным действиям за прошедшие сутки в регионе в работу были введены 29 воздушных линий 10 кВ, 2 ВЛ 35 кВ, 1 ВЛ 110 кВ. По последним данным, в регионе остаются локальные отключения электроэнергии по сети 0,4 кВ. Энергетики Тверьэнерго устраняют их по мере поступления информации и продолжают работать в режиме повышенной готовности.

По поручению Губернатора Игоря Рудени Министерство энергетики и ЖКХ региона продолжает постоянный мониторинг ситуации с электроснабжением потребителей Тверской области.

Работает круглосуточная «прямая линия» по телефону 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). По этому номеру жители могут сообщать о нарушениях электроснабжения.

Пресс-служба Правительства Тверской области