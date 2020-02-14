Тверская областная картинная галерея открывает цикл лекций по древнерусскому искусству «Небесные защитники Отечества»

23 февраля, в День защитника Отечества, Тверской императорский дворец проводит первую лекцию «Воины земные и небесные». Мероприятие открывает цикл лекций областной картинной галереи по древнерусскому искусству «Небесные защитники Отечества», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Игорь Руденя считает: во все времена мужество и стойкость воинов, мощь и слава русского оружия были гордостью нашего народа, основой независимости государства.

«Уже скоро исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы никогда не забудем, как солдаты и офицеры Красной Армии мужественно сражались за нашу Родину, и продемонстрировали всему миру силу духа нашего народа», – отметил глава региона в поздравлении с Днем защитника Отечества.

Проект «Небесные защитники Отечества» посвящен образам святых правителей России и ратных покровителей в памятниках культуры XIV-XX веков, истории почитания и воплощению их образов в произведениях искусства. Лекции посвящены древним повестям, сказаниям, летописям и житиям святых, традициям почитания святых воинов, воплощениям в древнерусской иконописи идеи ратного подвига.

Вторая лекция запланирована 29 марта – «Чудотворные иконы-покровительницы русского воинства». Тема лекций 26 апреля – «Тверские князья-отечестволюбцы. От Александра Невского до Симеона Бекбулатовича», 31 мая – «Небесные защитники Отечества. Памятники древнерусского искусства в экспозиции Тверской областной картинной галереи.

Справки и запись по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области