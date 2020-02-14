Игорь Руденя обсудил с ветеранами Верхневолжья подготовку к празднованию 75-летия Победы, вопросы патриотического воспитания, поддержки старшего поколения

В День защитника Отечества 23 февраля Губернатор Игорь Руденя провел встречу с ветеранами Тверской области. Главными темами стали подготовка и празднование в Верхневолжье 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание молодежи, поддержка представителей старшего поколения.

Открывая встречу, Игорь Руденя поздравил с юбилеем фронтовика Федора Ивановича Бирюкова.

«Сегодня мы отмечаем большой праздник - День защитника Отечества, день нашей армии и флота. И сегодня еще одна значимая дата – исполняется 95 лет участнику Великой Отечественной войны Федору Ивановичу Бирюкову», - сказал Игорь Руденя.

Федор Иванович поделился воспоминаниями, рассказал, что в годы войны прошел большой солдатский путь: от Воронежа до Эльбы, с Курска пошел на Минск, с Минска – к Прибалтике по второму Белорусскому фронту.

97-летие скоро отметит Спартак Андреевич Сычев. Как подчеркнул фронтовик, сегодня очень важно сохранять память о Победе, истории, подвиге советских воинов.

Память о солдатах, павших в боях Великой Отечественной, будет сохранена в образе Ржевского мемориала Советскому солдату, который возводится в Тверской области к 75-летию Великой Победы.

«Горжусь тем, что на Ржевской земле устанавливают памятник, посвященный советскому солдату. Это важно для того, чтобы наша молодежь помнила нашу историю», - отметил Иван Евгеньевич Кладкевич, участник боев под Ржевом.

Губернатор подчеркнул, что именно ветераны сегодня являются примером для жителей страны и Верхневолжья.

«Наши проекты, которые реализуем, все успехи и достижения сверяем с тем, что сделали вы. У нас большая страна, область и огромное наследие. Мы развиваем сельское хозяйство, промышленность. Очень важно, чтобы при вашей поддержке в работу активно включалась молодежь», - обратился к ветеранам глава региона.

В настоящее время в Тверской области проживают более 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

В преддверии Года памяти и славы в Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени было принято решение об увеличении размера региональной единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Размер социальной выплаты ко Дню Победы участникам войны в Тверской области увеличивается ежегодно, начиная с 2016 года.

Поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

Также принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. В общей сложности поддержку получат около 100 тысяч человек. Размер выплаты для каждой категории граждан будет различным.

Ветеранам Великой Отечественной войны также предоставляются различные социальные услуги: помощь в ремонте жилых помещений, доставка лекарственных препаратов на дом, социальное такси, дополнительные виды услуг – благоустройство придомовых территорий, уборка помещений и другие.

21 февраля Игорь Руденя вручил ветеранам Верхневолжья юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Памятные награды переданы 31 ветерану – участникам сражений, жителям блокадного Ленинграда, тем, кто трудился в тылу и был несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. Юбилейные медали к 75-летию Победы вручаются ветеранам Великой Отечественной войны по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

23 февраля в Твери, у стелы «Город воинской славы», состоялся торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Губернатор Тверской области Игорь Руденя. В память о защитниках Родины участники митинга возложили к стеле «Город воинской славы» цветы. Также состоялось прохождение военнослужащих Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Сегодня торжества проходят во всех муниципальных образованиях Тверской области. В Твери с 9:00 проходят церемонии возложения цветов и венков к братским воинским захоронениям на территории города.

Завершится День защитника Отечества праздничным салютом в 20:00 возле Обелиска Победы.



Пресс-служба Правительства Тверской области