Губернатор Игорь Руденя в День защитника Отечества возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Твери

23 февраля в Твери, у стелы «Город воинской славы», состоялся торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, военнослужащие, представители общественных, молодежных организаций, жители Твери.

В память о защитниках Родины Игорь Руденя и участники митинга возложили к стеле «Город воинской славы» цветы. Также состоялось прохождение военнослужащих Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

«25 лет назад День защитника Отечества объявлен Президентом России Днём воинской славы. Во все времена мужество и стойкость наших воинов, мощь и слава русского оружия были гордостью нашего народа, гарантией независимости государства. 9 мая исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы никогда не забудем, как солдаты и офицеры Красной Армии мужественно сражались за Родину и показали всему миру силу духа нашего народа», – отметил Игорь Руденя, выступая на торжественном мероприятии в честь Дня защитника Отечества 21 февраля.

Главным событием торжества 21 февраля стало вручение ветеранам Верхневолжья юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Игорь Руденя передал памятные награды 31 ветерану – участникам сражений, жителям блокадного Ленинграда, тем, кто трудился в тылу и был несовершеннолетним узником фашистских концлагерей.

Юбилейные медали к 75-летию Победы вручаются ветеранам Великой Отечественной войны по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Сегодня Губернатор проведет встречу с фронтовиками, обсудит подготовку к празднованию в Тверской области 75-летия Победы, важные для ветеранов темы.

23 февраля торжества проходят во всех муниципальных образованиях Тверской области. В областной столице с 9:00 проходят церемонии возложения цветов и венков к братским воинским захоронениям на территории города.

На площадке возле ДК «Пролетарка» представлена выставка боевых возможностей Реактивной артиллерийской бригады, музейный экспонат – макет самолета АН-22, а также развернут парашютный городок от военно-транспортного авиационного полка аэродрома «Мигалово».

Завершится День защитника Отечества праздничным салютом в 20:00 возле Обелиска Победы.



Пресс-служба Правительства Тверской области