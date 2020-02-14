В Твери в День защитника Отечества развёрнут военно-полевой лагерь с парашютным городком от аэродрома «Мигалово»

23 февраля Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» приглашает жителей и гостей Твери на праздник «Территория Творчества». Старт мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества – в 11:00. Соорганизатор праздника – военно-транспортный авиационный полк аэродрома «Мигалово».

«Во все времена мужество, стойкость и героизм наших воинов, мощь и слава русского оружия были гордостью нашего народа, основой независимости нашего государства. Сегодня Россия – сильное государство. Наша страна играет ключевую роль в международной политике. Наши армия и флот достойно несут службу в любой точке мира», – отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении жителей региона с Днем защитника Отечества.

В честь праздника на площадке перед Дворцом культуры «Пролетарка» развёрнут военно-полевой лагерь. Здесь представлена выставка боевых возможностей Реактивной артиллерийской бригады и музейный экспонат – макет самолета АН-22, а также парашютный городок от военно-транспортного авиационного полка аэродрома «Мигалово» и «медсанбат» от Тверского медицинского колледжа. Открыта полевая кухня, где можно попробовать традиционную армейскую кашу с гречкой, тушенкой, морковью и луком, сваренной по «мигаловскому» рецепту.

На мероприятии проходят игры, викторины и конкурсы. Кроме того, в программе – запуск бумажных самолетиков, которые присутствующие на празднике дети сделают своими руками на мастер-классе от изо-студии «Соцветие».

В качестве подарка для гостей Дня защитника Отечества организован праздничный концерт на малой сцене ДК «Пролетарка» с участием ведущих коллективов и солистов: лауреата всероссийского конкурса исполнителей народной песни Любови Жарковой, группы «НАША», народного ансамбля «Жар – птица», хоровой академической капеллы и многих других.

Пресс-служба Правительства Тверской области