Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем защитника Отечества

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Во все времена мужество, стойкость и героизм наших воинов, мощь и слава русского оружия были гордостью нашего народа, основой независимости государства. На протяжении веков на тверской земле в масштабных сражениях не раз решалась судьба нашей страны. Уже скоро исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы никогда не забудем, как солдаты и офицеры Красной Армии мужественно сражались за нашу Родину, и продемонстрировали всему миру силу духа нашего народа. Сегодня Россия – сильное государство. Наши Армия и Флот достойно несут службу в любой точке мира, являются основными, главными силами в борьбе с международным терроризмом», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

21 февраля в Твери прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. Главным событием стало вручение ветеранам Верхневолжья юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал памятные награды 31 ветерану Верхневолжья – участникам сражений, жителям блокадного Ленинграда, тем, кто трудился в тылу и был несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. фронтовикам, труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей.

Юбилейные медали к 75-летию Победы вручаются ветеранам Великой Отечественной войны по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Игорь Руденя также вручил федеральные и региональные награды офицерам, ученым и преподавателям исследовательских и учебных военных заведений региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области