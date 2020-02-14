Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днём защитника Отечества

posted by Максим Малахов on вс, 02/23/2020 - 12:06

 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Губернатору Тверской области Игорю Рудене и жителям региона поздравление с Днём защитника Отечества.

«Этот праздник олицетворяет неразрывную связь патриотических, победных традиций российского воинства, которые закалялись на полях сражений за свободу и независимость Родины и бережно передавались из поколения в поколение. Сегодня мы чествуем наследников ратной славы наших отцов и дедов – тех, кто посвятил себя военной службе, твёрдо хранит верность Отчизне, Присяге, армейскому братству», – говорится в поздравлении от Владимира Путина.

  Поздравления с Днём защитника Отечества главе региона и жителям Верхневолжья также направили руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, представители Администрации Президента РФ, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

  В преддверии праздника телеграммы с поздравлениями поступили от глав регионов, руководителей федеральных Министерств, служб и структур, руководителей территориальных органов государственной власти, органов местного самоуправления,  депутатов областного парламента, общественных организаций, предприятий Тверской области.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области