Жители Тверской области могут представить свои социальные видеоролики на конкурсе «Я люблю тебя, жизнь»

Жителей Тверской области приглашают стать участникамиконкурса социальных видеороликов «Я люблю тебя, жизнь», который проводится для детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия 2020» имени И.Д. Кобзона.

Благодарность за ежегодное внимание к данному мероприятию Губернатору Игорю Рудене выразил депутат Государственной Думы РФ, председатель оргкомитета фестиваля Олег Валенчук.

«Объединяя усилия органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций, мы вместе решаем важнейшие государственные задачи патриотического воспитания молодёжи и сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне», - отмечено в письме депутата.

Участникам конкурса предложено создать краткий видео сюжет (до 3 минут) на социально значимые темы. Среди номинаций: «РДШ - дорога в будущее» - о роли Российского движения школьников в вашей жизни, «Я люблю тебя, жизнь» - свободная тема в сооствествии с концепцией конкурса, «Служить Отчизне» - о верности воинским традициям, акциях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Все работы хороши – выбирай на вкус» - о выборе профессии и мастерах своего дела, «Мы в ответе за тех, кого приручили» - о любви ко всему живому.

Участие в конкурсе видеороликов могут принять студии, клубы и другие творческие объединения. Заявки принимаются до 31 марта 2020 года. Итоги будут подведены 30 апреля текущего года.

Подробная информация о конкурсе опубликована на официальном сайте фестиваля www.grinlandia.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области