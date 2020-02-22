Шестеро представителей Тверской области в полуфинале конкурса «Лидеры России» борются за выход в суперфинал

22 февраля в Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Центрального федерального округа. В этом этапе принимают участие шестеро представителей Тверской области.

«В Верхневолжье представлен уникальный опыт и уникальные компетенции, у нас есть ряд успешных предприятий, которые конкурируют на мировом уровне, в том числе в производственной сфере. Уверен, представители Тверской области займут достойные места на конкурсе «Лидеры России», – отметил Губернатор Игорь Руденя на старте проекта.

От Центрального федерального округа на конкурс поступило 81688 заявок. К очному этапу были приглашены 664 участника, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, в их числе – представители Верхневолжья.

Накануне конкурсанты прошли контрольное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По итогам тестирования определен окончательный состав полуфиналистов.

В их числе – представители Верхневолжья: Максим Голик и Нина Голик (ООО «Парок»), Павел Костыгов (ООО «ТехноОйл»), Василий Луговкин (ФГБУ «Тверская МВЛ»), Николай Сдобняков (Тверская городская дума), Сергей Устьянов (АО «РИТМ» ТПТА).

22 и 23 февраля участники борются в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе конкурса – командная работа, мастер-классы, собеседования с потенциальными работодателями и аналитические деловые игры.

Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ЦФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России» - всего это 300 конкурсантов. Они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России Владимира Путина и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта.

Конкурс «Лидеры России» проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Всего в 2019 году поступило 233 830 заявок на участие из всех регионов России и 68 стран мира. В числе зарегистрированных – 1211 человек от Тверской области.

В 2018 году более 160 представителей Тверской области были допущены к заключительному блоку дистанционного отбора конкурса «Лидеры России». В 2017-м в полуфинал по Центральному федеральному округу от Тверской области вышли семь лидеров Верхневолжья.

Подробная информация – на официальном сайте лидерыроссии.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области