Более 1400 займов бизнесу выдано Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области

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posted by Максим Малахов on сб, 02/22/2020 - 16:46

1423 займа на сумму 1,5 млрд рублей было предоставлено бизнесменам, обратившимся в Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области с начала работы организации в 2008 году. В 2020-м уже выдано 18 займов на 35,5 млн рублей.

  Расширение поддержки предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и среднего бизнеса – в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса.  Благодаря участию в профильном национальном проекте, мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В октябре 2019 года в Твери открыт центр оказания услуг «Мой бизнес».  В новое учреждение вошли региональные организации: Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Венчурный фонд, Фонд развития промышленности, Центр развития АПК, МФЦ для бизнеса, а также Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.

         Сегодня областное Правительство ведет работу по расширению поддержки  предпринимательства.

         В прошлом году Губернатор Игорь Руденя принял решение о снижении ставки по микрозаймам в сумме до 5 млн рублей с 6% до 3% для действующих более 3 лет субъектов малого и среднего бизнеса по ряду приоритетных направлений. С 2020 года сниженная ставка действует для отраслей производства, сельского хозяйства, туризма и социального предпринимательства, экологической деятельности, спорта, технопарков, предприятий, созданные гражданами младше 30 лет.

         Первым предприятием, которое воспользовалось займом Фонда под 3%, стала компания «Интерра Деко Групп», продукция которой востребована в России, экспортируется в страны ближнего зарубежья.

          Подробнее с мерами поддержки предпринимателей можно ознакомиться по телефону 8(4822) 78-78-58, в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14., а также на сайте www.fondtver.ru.  

 

Пресс-служба Правительства Тверской области

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Более 1400 займов бизнесу выдано Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области