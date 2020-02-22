Тверская область проводит всероссийские соревнования по шорт-треку

В спорткомплексе «Юбилейный» Твери с 20 по 23 февраля проходит первенство России по шорт-треку среди девушек и юношей 15-17 лет и 13-15 лет. Состязания объединили около 170 участниковиз Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Республик Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Краснодарского и Приморского края, Тверской, Московской, Ярославской, Омской, Смоленской, Калининградской областей и других регионов.

Верхневолжье представляют 14 воспитанников СШОР по ледовым видам спорта. Среди спортсменов старшего возраста – мастера спорта России Ярослав Заикин, Елизавета Юшина, Александр Игнатьев, Алина Евлоева, кандидат в мастера спорта Инна Иогансон. Среднего возраста– кандидаты в мастера спорта Илья Гусев, Денис Орс, Денис Дергунов, Прохор Крылов, Владислав Батурин, Владислав Волков, Ульяна Коротких, Кристина Конюхова, Алена Морозова. Эти спортсмены прошли три этапа межрегиональных соревнований и показали хорошие результаты, которые позволили им войти в число сильнейших в стране в своих возрастных группах.

В программепервенства22 февраля – забеги на дистанции 500 метров (предварительные, полуфинальные и финальные) и смешанная эстафета (финал). 23 февраля запланированы состязания на дистанции 1000 метров,награждение по итогам многоборья.

«Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Тверской области дисциплина конькобежного спорта «шорт-трек» развивается с 2010 года, за это время подготовлены мастер спорта России международного класса, 12 мастеров спорта России, десятки кандидатов в мастера спорта и спортсменов-разрядников. Конькобежный спорт вошел в перечень базовых видов спорта Тверской области на 2018-2022 годы.

В настоящее время в отделении шорт-трека занимаются более 200 спортсменов в возрасте от 9 до 22 лет. Наибольших успехов добился Даниил Ейбог, мастер спорта России международного класса, который с 2013 года входит в состав сборной Российской Федерации по шорт-треку. За последние четыре года спортсмен стал участником, призером и победителем множества всероссийских и международных соревнований. Впереди у Даниила Ейбога выступление на чемпионате мира по шорт-треку, который пройдет 13-15 марта в Сеуле (Южная Корея).

Пресс-служба Правительства Тверской области