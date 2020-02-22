На конкурс по русской традиционной пляске в Твери приглашены исполнители Верхневолжья, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов

22 февраля Тверь встречает участников IX областного открытого конкурса по русской традиционной пляске «Молодо-зелено, погулять велено». Конкурс стартует в 11:00 в Тверском областном Доме народного творчества. В нем принимают участие фольклорные коллективы и отдельные исполнители из Тверской и Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Пскова.

Губернатор Игорь Руденя считает: такие мероприятия способствуют популяризации народного творчества, сохранению культурных традиций тверского края и страны.

В программе конкурса, помимо выступлений коллективов и солистов – творческая лаборатория для руководителей и мастер-класс для участников фольклорных коллективов по традиционной пляске. Мастер-класс проведёт основатель живого музея народных искусств, лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей народной музыки и танца из Москвы Илья Ахрамеев.

Конкурс «Молодо-зелено, погулять велено» проводят областной Дом народного творчества совместно с Тверским музыкальным колледжем им. М.П. Мусоргского. Основные цели и задачи мероприятия – сохранение, развитие и популяризация народной традиционной хореографии, поддержка талантливых исполнителей, укрепление сотрудничества и обмен опытом в сфере народного танца.

Пресс-служба Правительства Тверской области