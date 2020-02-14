Игорь Руденя вручил ветеранам Тверской области медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и награды военнослужащим региона

21 февраля в Твери прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. Главным событием стало вручение ветеранам Верхневолжья юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал памятные награды фронтовикам, труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей.

В торжестве также приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, член Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, руководители подразделений федеральных структур, военнослужащие, главы муниципальных образований региона и другие почетные гости.

«Во все времена мужество, стойкость и героизм наших воинов, мощь и слава русского оружия были гордостью нашего народа, основой независимости государства. 9 мая исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы никогда не забудем, как солдаты и офицеры Красной Армии мужественно сражались за Родину и показали всему миру силу духа нашего народа. Сегодня в Тверской области под городом Ржевом завершается возведение самого масштабного в России мемориала Советскому солдату. Этот поистине народный мемориал, который объединит миллионы людей», – подчеркнул Игорь Руденя.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина ветеранам Великой Отечественной войны вручаются юбилейные медали к 75-летию Победы. Сегодня глава региона передал медали 31 ветерану Верхневолжья – участникам сражений, жителям блокадного Ленинграда, тем, кто трудился в тылу и был несовершеннолетним узником фашистских концлагерей.

Среди них – участники сражений под Ржевом Иван Евгеньевич Кладкевич и Борис Иванович Воробьев, боев на Курской дуге – Спартак Андреевич Сычев, защитницы родного края Галина Михайловна Макеева, Антонина Филипповна Гордеева, Мария Ивановна Потапова.

«В 1943 году мне исполнилось 17 лет, и мы целым классом с ребятами пошли в военкомат. Потом мы были призваны. В День защитника Отечества испытываю гордость за прошлое, когда наш народ в тяжелых условиях все силы прилагал, чтобы обеспечить победу», – отметил фронтовик Николай Макарович Черных.

По мнению труженика тыла Анатолия Васильевича Благодерова, сегодня большую роль в сохранении памяти о войне играет патриотическое воспитание молодежи.

«Я лично веду уроки мужества в семи школах и гимназиях Твери. Работаю со школьниками и могу сказать, что те ребята и девчата, с которыми я общаюсь – это надежное поколение», – сказал ветеран.

Игорь Руденя также вручил федеральные и региональные награды офицерам, ученым и преподавателям исследовательских и учебных военных заведений региона.

Указом Президента РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден полковник Андрей Борисович Ремезов – заместитель начальника кафедры тактики и вооружения радиотехнических войск Военной академии ВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Военнослужащие региона также удостоены памятных знаков Губернатора «За доблестную службу в Тверской области», почетных грамот и благодарности Губернатора Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области