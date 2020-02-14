В Тверской области пройдет более 120 мероприятий в рамках акции «Вода России»

В Тверской области в 2020 году реализуют масштабный экологический марафон. С апреля по октябрь в тверском регионе пройдут более 120 мероприятий по уборке берегов водоемов от мусора в рамках акции «Вода России».

Губернатор Игорь Руденя считает: инициативы по сохранению природных ресурсов Верхневолжья - важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

Экологическая всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России» реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Присоединиться к акции могут все желающие – в качестве организаторов и участников мероприятий по очистке водоемов. По всем вопросам можно обращаться по телефону: (4822) 73-31-70.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года, и объединила более 5 миллионов человек по всей стране. Тверская область ежегодно является участником проекта.

В 2019 году мероприятия по уборке берегов водных объектов прошли с мая по октябрь почти во всех муниципальных образованиях Верхневолжья. Активное участие в уборке водоемов и их берегов на территории региона приняли более трех тысяч человек – представители волонтерских и молодежных общественных экологических организаций, сотрудники администраций муниципальных образований, образовательных и культурных учреждений, жители районов.

За время проведения акции очищено более 160 км береговой линии водных объектов. Особое внимание было уделено уборке от мусора прибрежных зон рек Волга, Западная Двина, Тверца, Молога, Медведица, озера Селигер. Не были оставлены без внимания и водные объекты меньших размеров: озера, пруды, малые реки, родники. В целом мероприятия проведены на берегах более 60 водных объектах.

Пресс-служба Правительства Тверской области