Александр Школьник: «Тверская область является активным участником проекта «Территория Победы»

Директор московского Музея Победы Александр Школьник отметил, что реликвии военного времени из Тверской области, которые будут представлены на выставке, приуроченной к Дню защитника Отечества, достойны того, чтобы их увидела вся Россия.

«Для Музея Победы очень важно, что Тверская область является активным участником масштабного проекта «Территория Победы». Реликвии, найденные поисковиками на местах боев в Верхневолжье, достойны того, чтобы их увидела вся Россия, наши зарубежные гости. Взаимодействие Музея Победы и Тверской области становится все теснее. В регионе возводится Ржевский мемориал Советскому солдату, этот уникальный комплекс станет филиалом нашего музея. Продолжается сотрудничество с поисковиками, которые каждый год заступают на Вахту Памяти в Тверской области. Вся эта огромная работа позволяет нам открывать новые страницы в истории Великой Отечественной войны, возвращать имена ее героев, сохранять память о нашей Победе и передавать следующим поколениям правду о войне», – сказал Александр Школьник.

Напомним, реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Тверской, Московской и Смоленской областях, представят 23 февраля в московском Музее Победы. Выставку, приуроченную ко Дню защитника Отечества, подготовило поисковое объединение «Тризна». Посетители музея увидят более 50 реликвий. Это личные вещи красноармейцев и оружие, а также самые ценные находки – солдатские медальоны. Во время работы выставки поисковики расскажут о прошедших экспедициях, о работе по идентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и 2019 года. Гости музея смогут рассмотреть подлинное стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны, а также подержать его в руках и сфотографировать.

Однодневная выставка будет работать 23 февраля с 13:00 до 18:00. Вход в музей в этот день будет бесплатным для кадетов, курсантов, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Тверская область является одним из самых активных регионов-участников поискового движения.

Губернатор Игорь Руденя считает: в год 75-летия Великой Победы работа по поиску останков солдат и офицеров, погибших на тверской земле во время Великой Отечественной войны, имеет особое значение.

В 2020 году пяти поисковым объединениям Тверской области предусмотрена поддержка из областного бюджета на возмещение затрат поисковиков по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны и пропавших без вести. Общий объем поддержки составит 1,5 млн рублей. Также 5 млн рублей предусмотрено на проведение Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая пройдет в Тверской области с 23 апреля по 7 мая.

С 2019 года лагерь поисковиков расположен вблизи строящегося Ржевского мемориала Советскому солдату в деревне Хорошево Тверской области. Мемориальный комплекс будет открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.