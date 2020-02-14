Игорь Руденя на заседании коллегии Прокуратуры Тверской области назвал приоритеты совместной работы в 2020 году

21 февраля Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании коллегии прокуратуры Тверской области под руководством прокурора Сергея Лежникова. На мероприятии подведены итоги работы ведомства в 2019 году и обозначены задачи по укреплению законности и правопорядка на территории тверского региона на 2020-й. В заседании приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, руководители правоохранительных и надзорных органов Верхневолжья.

В 2019 году в Тверской области началась реализация масштабных национальных проектов в сферах здравоохранения, демографии, образования, ремонта дорог, экономики, рационального природопользования, сельского хозяйства. В 2020 году на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов планируется направить 11,8 млрд рублей, в 2021 году – 13,6 млрд рублей.

«Сейчас мы все сосредоточены на выполнении задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, по исполнению национальных проектов. Глава государства неоднократно отмечал важную роль правоохранительных и надзорных органов в работе по решению ключевых государственных задач. Участие в нацпроектах позволит нам модернизировать социальную систему, транспортную инфраструктуру, дорожное и коммунальное хозяйство, общественные пространства, даст возможность положительно повлиять на демографию», – подчеркнул Игорь Руденя.

На региональном уровне значительно расширена система помощи многодетным и молодым семьям. Сейчас в Верхневолжье реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми: региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. В октябре семьям Верхневолжья, где родился малыш, вручается подарочный набор из 58 предметов.

Особое внимание уделяется поддержке многодетных родителей.

С 1 января в дополнение к этим и другим действующим мерам внедрен ряд новых: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. В 2019 году решением Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от платы за вывоз ТКО.

Среди других приоритетов – обеспечение роста экономики и создания новых рабочих мест за счёт улучшения делового климата, формирования новой, современной системы поддержки малого и среднего бизнеса. По этим и другим направлениям важна принципиальная позиция прокуратура по фактам нарушения федерального и регионального законодательства, подчеркнул Губернатор.

Игорь Руденя также поблагодарил прокуратуру Тверской области за работу, связанную с реализацией региональной миграционной политики, оборотом и сохранением земельного фонда региона – это угодья сельскохозяйственного назначения, государственный лесной фонд.

Пресс-служба Правительства Тверской области