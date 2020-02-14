В Тверской области планируют создать научно-образовательный центрв рамках формирования льняного кластера

В Тверской области планируется создание научно-образовательного центра по изучению, производству и переработке лубяных культур. Центр позволит привлечь средства федерального бюджета, материальные и интеллектуальные ресурсына развитие льноводства – стратегического направления агропромышленного комплекса региона.

«Лён – традиционная сельскохозяйственная культура дляВерхневолжья. Очень важно развивать в Тверской области эту отрасль. Главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В августе 2019 года Тверская область стала площадкой Всероссийского Дня льняного поля. Ведущие эксперты страны, представители органов госвласти обсудили вопросы экспорта продукции, поддержки производителей, подготовки специалистов, внедрения инноваций. Также одобрено предложение сделать Тверскую область якорным регионом по созданию современного кластера по производству льноволокна и готовой продукции.

Научно-образовательный центр Тверской области будет заниматься развитиеминновационных технологий глубокой переработки льнопродукции, созданиемновыхэнергоэффективныхматериалов, внедрением наукоемкогооборудования для уборки льна и приготовления льнотресты.

Организациям, которые войдут в научно-образовательный центр, такжепредстоит решать задачи по обучению и переподготовке специалистов отрасли, созданию национального центра компетенций, поддержкестартапов, развитию кампусов, научно-технологических парков и кластеров, цифровизации процессов.

Создание таких научно-образовательных центров в страненаправлено на решение прикладных задач по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Сегодня в перечень входят направления: «Новые материалы и технологии конструирования», «Высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство», «Способы хранения и эффективной переработки сельскохозяйственной продукции».

В рамках реализации федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» Министерством науки и высшего образования РФ запланированконкурс на предоставление грантов консорциумам, созданным на основе интеграции вузов, научных организаций, их кооперации с предприятиями реального сектора экономики.

На реализацию этой задачи в федеральном бюджете на 2019-2021 годы предусмотрено более 2,3 млрд рублей– до 300 млн рублей на один научно-образовательный центр. Средства выделяются на создание ежегодно не менее пяти научно-образовательных центров мирового уровня по направлениям, соответствующим Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

В Тверской области льноводство – одна из наиболее перспективных отраслей растениеводства. В 2018 году лен включен в перечень культур, на которые в регионе предоставляется субсидия на оказание несвязанной поддержки. Ставка субсидии в 2019 году составила 10 тыс. рублей на 1 га, общий объем финансирования составил 50 млн рублей.В регионе введено новое направление – возмещение затрат на произведенное и реализованное льноволокно. Производителям льна также предусмотрена финансовая помощь за приобретение элитных семян.

В настоящее время первичную переработку льносырья осуществляют заводы в Бежецком, Сонковском, Молоковском, Калязинском и других районах Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области