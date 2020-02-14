Найденные в Тверской области реликвии времен Великой Отечественной войны представят в московском Музее Победы

Реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Тверской, Московской и Смоленской областях, представят 23 февраля в московском Музее Победы. Выставку, приуроченную ко Дню защитника Отечества, подготовило поисковое объединение «Тризна».

Посетители музея увидят более 50реликвий. Это личные вещи красноармейцев и оружие, а также самые ценные находки – солдатские медальоны. Во время работы выставки поисковики расскажут о прошедших экспедициях, о работе по идентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и 2019 года.

Гости музея смогут рассмотреть подлинное стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны, а также подержать его в руках и сфотографировать.

Однодневная выставка будет работать 23 февраля с 13:00 до 18:00. Вход в музей в этот день будет бесплатным для кадетов, курсантов, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Тверская область является одним из самых активных регионов-участников поискового движения.

Губернатор Игорь Руденя считает: в год 75-летия Великой Победы работа по поиску останков солдат и офицеров, погибших на тверской земле во время Великой Отечественной войны, имеет особое значение.

В 2020 году пяти поисковым объединениям Тверской области предусмотренаподдержка из областного бюджета на возмещение затрат поисковиков по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны и пропавших без вести.

Общий объем поддержки составит 1,5 млн рублей. Субсидии для обеспечения работы поисковых объединений в региональной Вахте Памяти-2020 направят Тверскойпоисковой организация «За Родину!», Ржевской городской общественной организации «Военно-исторический поисковый центр. Память 29 армии», областной общественной организации «Витязь», научно-историческому военно-патриотическому центру «Подвиг».

По итогам 2019 года поисковиками Тверской области обнаружены и подняты останки 922 бойцов, установлено 55 имен погибших солдат, найдены родственников 30солдат. В 10 муниципальных образованиях прошли траурные мероприятия по захоронению останков 2389 солдат и офицеров Красной Армии.

Также 5 млн рублей предусмотрено на проведение Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая пройдет в Тверской области с 23 апреля по 7 мая.В сезоне 2020 года полевой лагерь сможет принять более 500 человек. В работе экспедиции примут участие представители поисковых отрядов из регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.

С 2019 года лагерь поисковиков расположен вблизи строящегосяРжевскогомемориала Советскому солдатув деревне Хорошево Тверской области.

Мемориальный комплекс будет открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

30 январяначаласьустановка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. Главная фигура мемориала – 25-метровая скульптура солдата, установленная на 10-метровом восьмигранном холме. На листах кортеновской стали у основания увековечат имена солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

Пресс-служба Правительства Тверской области