В Твери по национальному проекту «Экология» модернизируется водовод для повышения качества питьевой воды

В 2020 году в Твери в рамках реализации в регионе национального проекта «Экология» продолжены работы по модернизации и реконструкции нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста.

«Целевыми задачами национального проекта «Экология» на территории нашего региона является сокращение объемов выбросов в бассейн Волги, повышение качества питьевой воды для населения и другие направления», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Сейчас основные работы ведутся на участке в районе Новое Глазково на берегу Тверцы – здесь идёт подготовка к прокладке трубы водовода под руслом реки, а также археологические изыскания и укладка новой нитки водовода открытым способом.

В начале февраля закончены работы по бурению пилотной скважины длиной 179 метров и диаметром 100 миллиметров. Для укладки трубы под руслом реки при помощи специальной техникиведется расширение скважины. Работу планируется завершить в конце февраля, после чего начнётся протягивание трубы в готовую скважину между берегами Тверцы.

Параллельно производятся работы по открытой укладке новой трубы в подготовленную траншею на левом берегу Тверцы. Им в обязательном порядке предшествуют археологические работы – нитка водовода укладывается только после того, как участок траншеи по всем правилам обследован учеными. По состоянию на 17 февраля археологические работы завершены на участке протяженностью 124 погонных метра, уложено 117 метров нового трубопровода.

В рамках национального проекта «Экология» в 2020 году также запланированареконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации Твери.

Продолжена работа по корректировке электронной модели территориальной схемы обращения с отходами Тверской области. По итогам 2019 года завершена разработка проекта на рекультивацию свалок твердых коммунальных отходов в Нелидово и Кимрах.

Еще одно направление работы в рамках национального проекта «Экология» – рациональное использование природных ресурсов Верхневолжья, их возобновление и охрана.

В ближайшие три года порядка 45 млн рублей выделят на закупку дляЛПЦ – Тверьлес техники и оборудования для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров. Благодаря федеральному и областному финансированию приобретут 44 единицы техники – автоцистерны, квадроциклы, лодки, мотопомпы, автомобили, прицепы и другое оборудование.

Пресс-служба Правительства Тверской области