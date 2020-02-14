Представители старшего поколения Тверской области осваивают современные технологии в рамках проекта «Семейная цифровая история»

В Тверской области при грантовой поддержке регионального Правительства реализуется социальный проект «Семейная цифровая история», направленный на обучение представителей старшего поколениябезопасной работе на компьютере и в интернете, приобретение навыков, соответствующих современному уровню технологического развития.

Губернатор Игорь Руденя считает поддержка пожилых людей – важное направление социальной политики региона. Сегодня эта работа ведется, в том числе в рамках национального проекта «Демография».

Инициативу «Семейная цифровая история»реализует некоммерческая организация «Учреждение дополнительного образования «Учебный центр «КомпьютериЯ». В июле 2019 года НКО получила грант на социально значимыйпроект.

Пожилых людей обучают работе с электронными устройствами и цифровыми ресурсами. Слушатели знакомятся с порталом государственных услуг РФ, регистрацией на прием в поликлиники через интернет, другиминеобходимыми и полезными навыками.

По данным на 18 февраля, обучение в Твери и Тверской области завершили 13 групп ветеранов труда и граждан из категории«дети войны». Компьютерную подготовку в настоящее время проходят еще 6 групп в областном центре и 7 групп в Калининском районе, Торжке и Калязине. Готовятся к открытию обучающие курсы в Ржеве и Старице.

По итогам каждого курса слушатели выполняют работу по переводу в цифровой формат своих фотографий. В конце проекта из лучших фото будет сформирована галерея проекта «Семейная цифровая история».

Социальный проект получил большое количество положительных отзывов от слушателей, прошедших обучение, а также от Заволжского, Пролетарского и Областного советов ветеранов.

Пресс-служба Правительства Тверской области