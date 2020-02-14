Тверская область презентует новый туристический маршрут «Земля воинской славы»

Тверская область на 42 Международной туристической выставке «Sаjam Turizma», которая проходит в столице Сербии с 20 по 23 февраля, презентует новый региональный туристический маршрут «Земля воинской славы». Маршрут разработан Министерством туризма Тверской области.

«Продвижение Верхневолжья на туристическом рынке и привлечение туристов – важные направления экономического развития территории», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Патриотический маршрут пролегает по территории Ржевского и Зубцовского районов. Туристам предлагается посетить Мемориальный комплекс «Сишка», музей «Ставка Сталина», братское кладбище на Московской горе, Ржевский мемориал Советскому солдату. Открытие монумента станет одним из ключевых событий празднования в 2020 году 75-летия Великой Победы. Идею создания мемориального комплекса поддержал Президент России Владимир Путин.

Ржевский мемориал станет первым крупнейшим памятником советскому солдату в современной России. По масштабу и значению он встанет в один ряд с мемориальным комплексом на Мамаевом кургане в Волгограде, Памятнику Матросу и Солдату в Севастополе, комплексом «Поклонная гора» в Москве и другими знаковыми памятниками.

Также на выставке будут представлены брендовый маршрут «Государева дорога» и паломнический маршрут «По велению души».

Кроме этого, представители Министерства туризма Тверской области примут участие в заседании рабочей группы по культуре и туризму в рамках Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ на стенде России будет работать лавка народно-художественных промыслов. Тверская область представит гостям выставки уникальные изделия фабрики «Торжокские золотошвеи», фаянс из Конаково и тверскую деревянную игрушку.

Запланировано проведение на российском стенде гастрономического часа «Вкусы России», во время которого гости выставки смогут попробовать мармелад из Лихославля и пряники с туристическим логотипом тверского региона, специально изготовленные к выставке в Тверском колледже сервиса и туризма.

«Sаjam Turizma» в Сербии - это крупнейшая профильная площадка для профессионалов индустрии гостеприимства на Балканах. В 2019 году в мероприятии приняло участие более 900 экспонентов и около 65 тысяч человек.

На стенде России свой потенциал представляют крупнейшие туристические регионы страны, знакомят сербское экспертное сообщество с разработанными культурно-туристскими маршрутами.

Пресс-служба Правительства Тверской области