23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые жителиТверской области!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Уважение к воинской службе, гордость нашей армией – это многовековая традиция народа России.

Сегодня мы чествуем всех, кто с оружием в руках отстоял свободу и независимость нашей страны, кто посвятил жизнь служению Отчизне и всегда готов встать на защиту ее интересов и безопасности.

На тверской земле не раз в жестоких боях решалась судьба всего Отечества. Сегодня наш регион вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности страны. Достойные наследники победителей в Великой Отечественной войне, молодые поколения воинов хранят многовековые традиции верности Родине и присяге. Желаю всем, для кого защита Отечества является профессией, судьбой и долгом, новых успехов в службе на благо России и нашего народа! Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо! С праздником!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

День защитника Отечества для всех жителей нашей страны больше, чем просто праздник. Мы помним его с детства. Он всегда был связан с воинской службой, с силой и мужеством российского солдата, с защитой интересов своей страны и гордостью за ее великую историю.

23 февраля - важный праздник для каждого гражданина России. В этот день как никогда хочется пожелать всем жителям нашей страны мирного неба над головой. Искренне желаю всем военнослужащим, ветеранам и жителям Тверской области крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в благородном деле служения Отечеству!

Депутат Государственной думы Российской Федерации

С.В.МАКСИМОВА.

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Уважаемые жители

Конаковского района!

Дорогие земляки!

23 февраля отмечается большой всенародный праздник - День защитника Отечества. Это праздник не только тех, кто носит или носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо страны, живущих ее интересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия.

Сегодня мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долг.

Самые теплые поздравления мы адресуем тем, кто шел на бой, не щадя своей жизни, тем, кто трудился в тылу, не покладая рук, забыв об отдыхе, тем, кто пришел на смену фронтовикам и долгие годы провел на военной службе вдали от родного края. Для нас, наследников Великой Победы, ваше самоотверженное служение Родине – яркий пример стойкости, мужества и героизма.С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности и являются для них надежным тылом.

Служить миру, защищать свою Родину – почетная обязанность каждого гражданина. 23 февраля – это праздник отважных и сильных духом мужчин, которым есть кого и что защищать.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой!

С уважением депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия»

Д.Е.Щурин, временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли, председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.Козырев.