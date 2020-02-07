Музыкальный фестиваль-конкурс «Весна идет! Весне дорогу!» в Тверской области объединит около 2000 юных талантов

С 24 по 29 февраля в Твери на площадке Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского пройдёт VI областной открытый музыкальный фестиваль-конкурс «Весна идет! Весне дорогу!». В Год памяти и славы он посвящен 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В прослушиваниях фестиваля примут участие около 2000 юных талантов: это солисты и исполнительские коллективы из 57 детских школ и колледжей искусств Тверской, Московской и Новгородской областей, Рязани, Пскова, городов Набережные Челны, Бад Зегеберг (Германия).

В конкурсной программе представлены все номинации – фортепиано, струнно-смычковые, духовые и ударные, народные и редкие инструменты, академическое и народное сольное пение, вокальные и инструментальные исполнительские коллективы. В этом году в конкурсную программу также включена номинация «Играют преподаватели».

В жюри фестиваля-конкурса – профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского О.А. Филиппова, доцент Высшей музыкальной школы (Мюнхен) и Певческой академии (Гамбург) Д. Подшус (Германия), деятели культуры и искусства Тверской области, преподаватели Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

Ярким событием фестиваля станет хор в составе 500 исполнителей «Наследники Победы». 25 февраля участники 16 детских и юношеских хоровых коллективов области соберутся в зале музыкального колледжа, для того чтобы вместе спеть о Родине, Победе и мире.

В Тверской области в настоящее время идёт активная подготовка к 75-летию Великой Победы. Мероприятия в честь знаковой даты охватят все муниципальные образования Верхневолжья. Одним из ключевых событий празднования станет открытие Ржевского мемориала Советскому солдату.

Мемориальный комплекс будет открыт возле д. Хорошево Ржевского района.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

Возведение монумента ведется на народные пожертвования. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru, в настоящее время собрано более 309,1 млн рублей.

Тверская область взяла на себя обязательства по благоустройству территории, обустройству общественных пространств, созданию инженерной инфраструктуры комплекса, включая электроснабжение и доступ к интернету.

В районе монумента ведется реконструкция дороги. Будут также оборудованы съезды и выезды с территории мемориального комплекса, рядом появится современный автозаправочный комплекс «Лукойл».

30 января началась установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. Главная фигура мемориала – 25-метровая скульптура солдата, установленная на 10-метровом восьмигранном холме. На листах кортеновской стали у основания увековечат имена солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

Мемориальный комплекс в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942-1943 годов. В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Пресс-служба Правительства Тверской области