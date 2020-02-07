Тверским товаропроизводителям предлагают расширить географию присутствия в федеральных торговых сетях

В Министерстве промышленности и торговли Тверской области состоялась встреча представителей тверских товаропроизводителей и компании Х5 Rеtаil Group (торговые сети «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»). Обсуждались вопросы продвижения местной продукции в федеральные торговые сети, развития рынков сбыта на межрегиональных уровнях.

Увеличение ассортимента товаров тверских производителей в федеральных торговых сетях – одна из задач, поставленных Губернатором Игорем Руденей. Расширение рынка сбыта позволит местным предприятиям увеличивать объемы производства продукции.

В обсуждении актуального вопроса приняли участие представители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Верхневолжья, сферы АПК, участники малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, фермеры – всего около 30 товаропроизводителей. Среди них – крупные предприятия Верхневолжья: ЗАО «Хлеб», ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Калининское».

На встрече специалисты «Х5 Retail Group» рассказали о перспективах развития и новых направлениях деятельности компании в рамках взаимодействия с поставщиками, а также о новых видах предоставления услуг производителям в рамках сотрудничества с компанией. В частности, о возможности предоставления своей продукции на отдельной площади торговых объектов - HoReCa.

Тверские компании озвучили свои предложения, поделились опытом работы, а также организовали выставку-дегустацию продукции. Представители Х5 Retail Group провели индивидуальные консультации с поставщиками по разным направлениям.

По итогам встречи принято решение о развитии сотрудничества. В том числе, о возможности заключения соглашения между Х5 Retail Group, Министерствами сельского хозяйства, промышленности и торговли Тверской области и Тверской торгово-промышленной палатой. Основное направление работы – расширение географии присутствия тверских товаропроизводителей в сети магазинов торговой компании в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Пресс-служба Правительства Тверской области