До конца 2020 года в Тверской области по национальному проекту благоустроят 26 дворов и 64 общественные пространства

В 2020 году в Тверской области продолжится реализация национального проекта «Жильё и городская среда». Одна из региональных составляющих нацпроекта - проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого запланировано выполнение работ по благоустройству и завершение их до конца года 26 дворовых территорий и 64 общественных пространств в 38 муниципалитетах.

«Приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды. Развитие инфраструктуры даёт возможность комплексного развития территорий», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Финансовую поддержку от области получат 9 городов Тверской области с населением свыше 20 тыс. человек, где проводилось голосование жителей по выбору объектов благоустройства. Общая сумма субсидии – 225 млн рублей.

В Твери планируется благоустроить скверы на улице Можайского и в посёлке Химинститута, установить умные системы освещения и видеонаблюдения на аллее Славы и на бульваре Цанова. В Торжке в план работ включено благоустройство 5 дворов и сквера на ручье Здоровце. В Ржеве запланированы работы в парке у памятника «Паровоз», сквере улицы В. Степанченко (1 этап), продолжение благоустройства парка, расположенного в границах улиц Грацинского и Октябрьская. В Вышнем Волочке отремонтируют набережную О.Матвеева, Петровский сквер, дворы по улицам Правды, 23 и Гоголя,19.

Восьми городским округам и поселениям, где проживает от 8 до 20 тысяч человек, направят в общей сложности свыше 82,9 млн рублей субсидий. 14 городским поселениям с численностью жителей от 3,5 до 8 тысяч – 60 млн рублей. 7 городам и поселкам с количеством жителей от 1 до 3,5 тыс. человек – 20,6 млн рублей.

В этом году наибольшее количество проектов среди указанных категорий планируется реализовать в Осташковском городском округе, Кашине, Оленино, Зубцове, Западной Двине, Бологое, Белом, Кувшиново, Спирово, Максатихе, Лихославльском и Фировском районах.

Всего в текущем году на реализацию мероприятий программы направят более 392,4 млн рублей: из федерального бюджета – 376,9 млн рублей, из областного – 11,6 млн рублей, софинансирование со стороны муниципалитетов составит 3,9 млн рублей.

Также на текущий год запланировано завершение работ по проектам – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за 2019 год: будет благоустроена набережная на территории Городища в Старице и приведена в порядок парковая зона по улице Венецианова в Удомельском городском округе.

В состав национального проекта входит также региональная составляющая

«Жильё». По этому направлению в текущем года планируется приобретение 39 жилых помещений для расселения 98 человек из 1 511,80 кв. метров аварийного жилищного фонда. В прошлом году заключены контракты на приобретение 79 жилых помещений на общую сумму 120,4 млн рублей для расселения 192 человек из 2 621,7 кв. метров аварийного жилищного фонда (г. Ржев, Торопецкий и Конаковский районы).

Пресс-служба Правительства Тверской области