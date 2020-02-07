Олимпийская чемпионка Светлана Антипова и воины-афганцы вручили медали победителям регионального чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» в Твери

В Твери назвали победителей регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Медали лучшим командам и игрокам вручили выдающиеся спортсмены – чемпионка Олимпийских игр 1992 года Светлана Антипова, чемпионка Европы и многократная чемпионка России Марина Бурмистрова, а также ветераны боевых действий в Афганистане.

«Такие события вносят большой вклад в популяризацию ценностей активного и здорового образа жизни, способствуют воспитанию новых поколений чемпионов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В играх сезона 2019-2020 годов приняли участие 186 команд из 120 школ Тверской области. Всего в текущем сезоне в проект вовлечено более 18 тысяч школьных команд из 69 регионов России.

Областные школьные команды прошли большой путь в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-2020 годов. Юные спортсмены провели игры на внутришкольных, муниципальных, дивизиональных и региональном этапах. За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Тверской области и представлять регион в следующем этапе чемпионата боролись юноши из школ Удомли, Нелидово, Кашина, Твери и девушки из Максатихи, Ржева, Конаково и Твери.

В итоге первое место среди юношей завоевала команда «Позитив» из школы №4 Нелидово, второе место – у ШБК «Воины» из школы №45 Твери, третье место – у ШБК «Палестра» из школы №4 Удомли.

У девушек золото взяла команда «Дружба» из школы №9 Ржева, серебро – ШБК «Искра» из школы №1 Максатихи, бронзу – ШБК «Чемпион» из школы №3 Конаково.

Также названы лучшие игроки – Ирина Исакова (ШБК «Дружба») и Кирилл Кудрявцев (ШБК «Позитив»).

Победители в марте 2020 года отправятся на финал чемпионата Центрального федерального округа, где будут бороться за право сыграть в суперфинале и стать обладателями главного приза – поездки на «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги.

Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» является самым масштабным социальным спортивным проектом на территории Российской Федерации. Исполнительная дирекция Лиги каждый сезон старается посвятить определенной теме, чтобы помимо спортивных состязаний у участников проекта были возможности для комплексного развития.

Слоган сезона 2019-2020 годов – «Поколение, которое помнит!». В рамках этой темы организаторы и участники соревнований вспоминают самые яркие события и людей в истории нашего государства. Так, почетными гостями финала регионального чемпионата стали ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник Илья Гниденко, награжденный Медалью «За отвагу» и Орденом Красной Звезды; подполковник Рамазан Муцаев, обладатель Ордена Красной Звезды; прапорщик Валерий Морозов, награжденный Медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».

Пресс-служба Правительства Тверской области