Более 15 тысяч жителей Тверской области приняли участие в международной акции «Тест по истории Отечества»

Подведены итоги международной акции «Тест по истории Отечества», которая прошла в конце 2019 года. В Тверской области в акции приняли участие 15487 человек – на 33% больше, чем в тестировании в апреле 2019 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия играют важную роль в сохранении исторического наследия страны и Верхневолжья.

Организатором акции выступил Молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации. Тест проводился с целью оценки уровня исторической грамотности граждан страны, привлечения внимания к отечественной истории.

В рейтинговой таблице по числу участников теста Тверская область заняла 16 позицию из 85. Для сравнения – в апреле 2019 года регион занимал 21 позицию, в ноябре 2018-го – 29 позицию. Среди субъектов Центрального федерального округа по этому показателю Верхневолжье заняло 3 место.

Всего в международной акции приняли участие 817 250 человек. Средний балл составил 20,60 из 40 возможных. В Тверской области средний бал равен 22 (24 место из 85 в рейтинге), средний возраст участников – 18 лет.

В Тверской области большое внимание уделяется сохранению истории, привлечению внимания молодежи, общественности к памятным датам и событиям.

В 2020 году к 75-летию Победы в Тверской области откроется Ржевский мемориал Советскому солдату – первый крупнейший памятник советскому солдату в современной России. Мемориальный комплекс возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942-1943 годов.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

30 января стартовала установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. Главная фигура мемориала – 25-метровая скульптура солдата, установленная на 10-метровом восьмигранном холме. На листах кортеновской стали у основания увековечат имена солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Пресс-служба Правительства Тверской области