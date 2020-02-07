В Твери для выпускников и студентов профессиональных образовательных организаций Верхневолжья пройдёт «День карьеры»

20 февраля в Твери для выпускников и студентов старших курсов профессиональных образовательных организаций Тверской области пройдёт «День карьеры».

Участие в профориентационном мероприятии, которое организовано региональным Центром опережающей профессиональной подготовки совместно с Тверским политехническим колледжем, примут представители ведущих предприятий Верхневолжья.

«Сегодня задача и глав муниципальных образований, и Правительства региона совместно с работодателями создать конкурентные рабочие места в реальном секторе экономики, в социальной сфере. Наступает новый этап в развитии среднего профессионального образования», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участие в «Дне карьеры» позволит работодателям рассказать соискателям о своей компании, привлечь к работе на предприятиях молодых специалистов, сформировать кадровый резерв, выпускникам и студентам представиться возможность познакомиться с перспективными предприятиями различных отраслей, успешно развивающихся на территории Верхневолжья.

В программе «Дня карьеры» - ярмарка вакансий, мастер-классы и тренинги по профилю компаний и организаций, участвующих в мероприятии.

День карьеры» пройдет с 10.00 до 13.00 на площадке Тверского политехнического колледжа по адресу: г.Тверь, ул. Индустриальная, д. 2.

В Тверской области ведется модернизации системы профессионального образования, в рамках которой выстраивается цепочка взаимодействия между работодателями, учреждениями среднего профессионального образования в соответствии с отраслевыми потребностями.

В Верхневолжье создается 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Они станут площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

С 2020 года в целях совершенствования системы подготовки кадров для экономики Верхневолжья проводится изменение подведомственности профессиональных образовательных учреждений Тверской области. До этого все колледжи находились в ведении Министерства образования региона. Теперь учебные заведения профобразования закреплены за региональными отраслевыми Министерствами, что позволит обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов.

В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» на базе Тверского политехнического колледжа был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки, где создана современная инфраструктура для профориентационных мероприятий, повышения квалификации и переподготовки специалистов.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению Президента РФ Владимира Путина для проведения мероприятий, направленных на профессиональное образование граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области