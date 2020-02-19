В Торопце Тверской области открылась фотовыставка, посвящённая работе крупной мебельной фабрики

В городе Торопец Тверской области на площадке местного Дома культуры открылась фотовыставка «Производство и люди: строительство и работа фабрики Компании «Феликс». Выставка будет работать до 1 марта 2020 года. Рассматривается вопрос о размещении экспозиции в Центре предоставления услуг «Мой бизнес» в Твери.

Выставка посвящена становлению крупной мебельной фабрики компании. Представленные снимки не только отражают автоматизированный производственный процесс, но и знакомят с сотрудниками предприятия, большинство из которых жители Торопецкого района.

Реализация инвестиционного проекта в Торопецком районе по строительству фабрики офисной и гостиничной мебели началась в 2017 году в рамках заключенного соглашения между Правительством Тверской области и компанией «Феликс».

Развитие системы глубокой переработки древесины – одно из ключевых направлений для лесопромышленного комплекса Верхневолжья.

«Правительством области поставлена задача перерабатывать максимальное количество древесины, заготавливаемой в регионе, на наших же предприятиях. В числе приоритетов – создание высокотехнологичных производств», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году предприятие вышло на полную производственную мощность. Инвестору со стороны региона оказывается всесторонняя поддержка. По поручению Губернатора в октябре 2019 года построена подъездная дорога к предприятию.

Для Торопецкого района фабрика является градообразующим предприятием: создано 300 рабочих мест, проводится профориентационная работа среди школьников, выпускников, молодых специалистов, социальные акции.

Пресс-служба Правительства Тверской области