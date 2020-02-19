В Тверской области из-за теплой погоды перенесён региональныйэтап «Лыжни России-2020»

В связи с установившейся на территории тверского региона аномально теплой погодой Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области принято решение о переносе даты проведения регионального этапа XXXVIII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2020»с 22 февраля на 29 февраля. Место проведения спортивного праздника и программа мероприятия остаются без изменений.

«Лыжня России» в Тверской области пройдёт в деревне Большое Гришкино (Тургиновское шоссе, Калининский район).

Традиционно состоятся забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег «Без галстуков». На трассу выйдут ветераны спорта, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2005 году. Традиционно для участников спортивного праздника организуют культурно-развлекательную программу: концерты с участием тверских коллективов, анимацию и конкурсы, полевую кухню.В 2019 году тверской этап «Лыжни России-2019» объединил более 7500 человек.

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области