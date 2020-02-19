В Тверской областимногодетныеродители обсудили новую меру поддержки – предоставление школьной формы первоклассникам и пятиклассникам

Реализацию новой меры поддержки многодетных семей Верхневолжья– обеспечение школьной формой первоклассников и пятиклассников – обсудили 18 февраля представителирегионального Совета многодетных семей, Тверского отделения Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, Министерства демографической и семейной политики Тверской области и Министерства промышленности и торговли региона.

Решение о введении с 1 января 2020 года в Тверской области дополнительных мер поддержки многодетных семей, в том числе помощи в обеспечении школьной формой было принято в 2019 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«Мы должны реализовать новый комплекс мер поддержки семей, который будет способствовать увеличению рождаемости и численности населения региона. Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Помощь в приобретении школьной формы будет предоставляться многодетным родителямкначалу учебного года 1 сентября.Участники встречи обсудили планируемые условия предоставления школьной формы, осмотрели образцы комплектов одежды. Многодетные мамы отметили достойное качество пошива и материала формы, соответствие требованиям образовательных организаций, а также разнообразие представленных моделей, в том числе по цветовой гамме.

Сейчас вВерхневолжье реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей. С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

За последние годы в Тверской области удалось обеспечить устойчивый рост количества многодетных семей: в 2016 году их было 9967, в 2019-м – на 20% больше – 11947. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области