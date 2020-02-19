По национальному проекту «Культура» в 2020 году в Тверской области отремонтируют шесть сельских домов культуры

posted by Максим Малахов on ср, 02/19/2020 - 15:05

Шесть сельских домов культуры в четырех муниципальных образованиях отремонтируют в Тверской области в 2020 году по национальному проекту «Культура». Кроме того, запланировано создание виртуального концертного зала на площадке муниципального учреждения культуры в Лихославльском районе.

         «Национальный проект предусматривает комплекс мер по созданию современных культурно-образовательных комплексов, сельских клубов и домов культуры, виртуальных концертных залов. Развитие отрасли культуры дает нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение в духе традиционных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

         В 2019 году в рамках подпроекта «Культурная среда» в 2019 году был проведен капитальный ремонт четырёх сельских Домов культуры: в посёлке  Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, в деревне Райково Максатихинского района, в селе Кушалино Рамешковского района и в деревне Малое Василёво Кимрского района.

         Кроме того, музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены четыре детские школы искусств, расположенные в Твери, Ржеве, Бологое, Конаково, а также Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского.         Так, для колледжа им. М.П. Мусоргского закуплено 18 музыкальных инструментов и 556 изданий музыкально-нотной литературы, оборудование для концертного зала, обновлена мебель.

         В 2019 году Тверская область также получила поддержку из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в сумме 4,9 млн рублей на возрождение кинопоказа в межпоселенческом Доме культуры в посёлке Красномайский Вышневолоцкого городского округа.

 

         Пресс-служба Правительства Тверской области