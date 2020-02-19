В Тверской области в 2019 году более 1400 беременных женщин обратились за получением денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием

В Тверской области в рамках национального проекта «Демография» за 2019 год за предоставлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием обратилось 1437 человек. Данная мера поддержки введена с 1 января 2019 года. На её реализацию в прошлом году из бюджета Тверской области было выделено 10,6 млн рублей.

В 2020 году на данные цели в областном бюджете предусмотрено 9,3 млн рублей.

Выплата в размере 2000 рублей осуществляется государственными казенными учреждениями «Центр социальной поддержки населения» Тверской области.

В состав национального проекта «Демография» входит пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».

Среди ключевых показателей национального проекта «Демография» – увеличение рождаемости.

«Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для повышения рождаемости в Тверской области реализуется комплекс мер по поддержке беременных женщин, семей с детьми, молодых и многодетных семей.

В тверском регионе в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В феврале 2020 года по решению Губернатора в Верхневолжье начала действовать новая мера поддержки многодетных семей. Теперь они могут бесплатно посещать государственные учреждения культуры и спорта. Воспользоваться данной мерой могут многодетные семьи не только тверского, но и других регионов страны.

Многодетные семьи (дети и родители) могут бесплатно посещать музеи и выставки Тверского государственного объединенного музея и его филиалов, областной картинной галереи и областного Дома народного творчества в любой рабочий день учреждений. Для этого необходимо на кассе предъявить удостоверение многодетной семьи. Ранее дети из многодетных семей имели возможность один раз в месяц бесплатно посещать государственные музеи.

Дети из многодетных семей также могут бесплатно посещать физкультурно-оздоровительные и спортивные ледовые комплексы Верхневолжья, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту, для участия в массовых катаниях на льду. Ранее на детей при посещении данных учреждений необходимо было покупать льготный билет.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.