В Твери на конкурсе по русской пляске выступят исполнители Верхневолжья, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов

posted by Максим Малахов on ср, 02/19/2020 - 12:30

 22 февраля в Твери пройдет IX областной открытый конкурс по русской традиционной пляске «Молодо-зелено, погулять велено». В нем примут участие фольклорные коллективы и отдельные исполнители из Тверской и Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Пскова.

         Губернатор Игорь Руденя считает: такие мероприятия способствуют популяризации народного творчества, сохранению культурных традиций тверского края и страны.

         В программе конкурса, помимо выступлений  коллективов и солистов –  творческая лаборатория для руководителей и мастер-класс для участников фольклорных коллективов по традиционной пляске. Мастер-класс проведёт основатель живого музея народных искусств, лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей народной музыки и танца из Москвы Илья Ахрамеев.

         Конкурс «Молодо-зелено, погулять велено» проводят областной Дом народного творчества совместно с  Тверским музыкальным колледжем им. М.П. Мусоргского. Основные цели и задачи мероприятия – сохранение, развитие и популяризация народной традиционной хореографии,  поддержка  талантливых исполнителей, укрепление сотрудничества и обмен опытом в сфере народного танца.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области

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В Твери на конкурсе по русской пляске выступят исполнители Верхневолжья
Москвы
Санкт-Петербурга и других регионов