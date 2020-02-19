Тверская область подала заявку на участие в новом федеральном проекте по ремонту мостов и путепроводов

Тверская область подала заявку на участие в новом федеральном проекте «Мосты и путепроводы», который разработан Росавтодором по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета РФ в июне 2019 года. Проект направлен на реконструкцию мостов и путепроводов, ремонт, в том числе капитальный, и строительство объектов в местах пересечения железнодорожных путей и новых мостовых переходов, необходимых для формирования транспортного каркаса Российской Федерации.

Программа приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений может быть реализована как отдельный федеральный проект в составе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Тверской области по национальному проекту в течение шести лет отремонтируют свыше 1200 км автодорог регионального значения и около 260 км улично-дорожной сети Твери.

«Благодаря национальному проекту в ближайшие годы мы планируем привести в нормативное состояние ключевые региональные дороги. Это социально значимые направления, магистрали, которые необходимы для реализации туристических и инвестиционных проектов», – отметил Губернатор Игорь Руденя при обсуждении планов ремонта дорог Верхневолжья на одном из заседаний Правительства региона.

Планируется, что масштабные работы в рамках проекта «Мосты и путепроводы» начнутся в 2021 году.

В Тверской области на сегодняшний день в перечень объектов, подлежащих ремонту, включено 24 сооружения на региональных и межмуниципальных дорогах. Это 23 моста и 1 путепровод общей протяженностью 660 погонных метров.

Объекты расположены в Бежецком, Бологовском, Краснохолмском, Кувшиновском, Максатихинском, Оленинском, Рамешковском, Ржевском, Селижаровском, Сонковском, Старицком, Торжокском, Фировском районах, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском и Кашинском городских округах.

В целом по стране заявлены планы по приведению в порядок 3903 аварийных мостовых сооружений, 486 путепроводов и строительству 22 новых мостов.

Пресс-служба Правительства Тверской области