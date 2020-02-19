Жителей и гостей Верхневолжья приглашают на выставку из собрания Государственного исторического музея

19 февраля в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества открывается передвижная планшетная выставка «Казачество на государевой службе» из собрания Государственного исторического музея.

Экспозиция включает в себя более 30 планшетов с репродукциями литографий, картин, фотографий, документальных свидетельств. Представленные материалы рассказывают об укладе жизни, культуре, народном творчестве, домашнем быте казаков.

Выставка включает четыре тематических раздела. Раздел «Казачество в стародавние времена» представлен плакатами, которые знакомят с жизнью Донского, Уральского, Черноморского и других казачьих войск в XVII-XIX веках, отражают роль казачества в освоении и присоединении к России новых территорий, представляют именные награды (медали, сабли, ковши).

Раздел «Казачество в эпоху 1812 года» посвящён роли казаков в борьбе России с империей, созданной Наполеоном Бонапартом. В разделе «Казачество на военной службе в XIX – начале XX веков» показаны военная подготовка и боевая практика представителей разных казачьих войск, их униформа и награды. Раздел «Казачество в Первой мировой войне» знакомит посетителей с изображениями первых лиц Российской империи и казаков - Георгиевских кавалеров.

Выставка организована в рамках проекта по созданию Центрального музея российского казачества, который расположится в Москве на Измайловском острове.

Ранее экспозиция была представлена в 20 регионах России. В этом году творческую эстафету приняла Тверская область. Первыми экспозицию увидели жители и гости города Кимры, затем жители Конаковского района. В Твери выставка будет работать до 29 февраля 2020 года.

Открытие выставки состоится сегодня в 15.00 в Музейно-выставочном центре им. Л.Чайкиной по адресу: г. Тверь, улица Салтыкова-Щедрина, д.16.

Пресс-служба Правительства Тверской области